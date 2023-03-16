Jorge Sampaoli: 'Final oynamayı tabii ki düşünüyoruz'

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turu hak ettiklerini söyleyen Sampaoli, “Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltı kararı sonucunda kaybettik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“Hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim”

Bu tur hedeflerini tamamladıklarını söyleyen Sampaoli, “Çok zor durumdan çıktık. İyi gitmiyorduk. İyi oynamak zorundaydık. İyi organize olmak zorundaydık. Fenerbahçe çok iyi takım ama bu turda iyi oynadığımızın ve hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

“Bu performansımızı lige de aktarmalıyız”

Sampaoli, bu oyun planını ligde de kullanabileceklerine değinerek, “Bunu yapmalıyız ligde de bu şekilde oynamalıyız. Blok oyununda defansif ve ofansif iyi paslarla çıktığımızı söylerim. Planımız tuttu. Bu performansımızı lige de aktarmalıyız” dedi.

“Final oynamayız düşünüyoruz”

Final oynamayı düşündüklerini aktaran Sampaoli, “Final oynamayı tabii ki düşünüyoruz. Daha iyi organize olmalıyız. Yarın kura çekimi var. Kimle oynayacağımızı göreceğiz. Kaliteli 8 takım olacak. Daha iyi organize olup bu şekilde oynamalıyız. Defansif olarak çok iyiydik. Bu maçı berabere bitirebilirdik, belki de kazanabilirdik” değerlendirmesini yaptı.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort

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