İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jose Luis Oltra: 'Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi'

Jose Luis Oltra: 'Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi'
Jose Luis Oltra: 'Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi'

AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Fenerbahçe’nin çok kaliteli bir takım olduğunu ifade ederken, oyuncularının maç içerisinde her şeylerini verdiklerini söyledi.

Jose Luis Oltra: 'Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi' - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, çok zor bir oyun oynadıklarını ifade ederek, “Çok kaliteli bir rakiple oynadık. Rakip takımın antrenörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika en azından oyundan düşmediler. Bizim için maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu. Onu değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki hafta kendi evimizde değişik bir atmosferde oynayabiliriz. Kendi ligimizde Aris maçı var, ona odaklanıyoruz” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol
 

İLGİLİ HABER
Fenerbahçe Avrupada galip Fenerbahçe Avrupa’da galip

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.