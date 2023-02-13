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Josef de Souza, depremzede Arda Can ve Cenk ile bir araya geldi

Josef de Souza, depremzede Arda Can ve Cenk ile bir araya geldi
Josef de Souza, depremzede Arda Can ve Cenk ile bir araya geldi

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, enkaz altından çıkarılan Arda Can ve Cenk ile bir araya gelerek destek oldu.

Josef de Souza, depremzede Arda Can ve Cenk ile bir araya geldi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza'dan geldi. Josef, enkaz altından çıkarılan Arda Can ve Cenk'i tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Çocuklara siyah-beyazlı forma ve eşofman hediye eden Brezilyalı oyuncu, bir süre de onlarla sohbet etti. Josef de Souza, Arda Can ve Cenk'i iyileştikten sonra Vodafone Park'ta maç izlemeye de davet etti.

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