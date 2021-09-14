Josef de Souza: 'Mevcut durumda bir takımı favori görmek imkansız'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte çıktığı basın toplantısında soruları yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'nde her ülkenin en iyi takımlarıyla karşı karşıya geleceklerini söyleyen Josef, "Başa baş mücadele olacak. Biz de iyi bir takımız ve sahaya kazanmak için çıkacağız. Bugün modern futbolda tek bir takımı favori görmek imkansız. Mücadele eden, beraber hareket eden takımlar maçlarını kazanabiliyorlar. Oynayacağımız maçlarda favori bir takım görmüyorum. Birbirimizle iyi dayanışmamız olursa ve mücadele edersek tabii ki kazanabiliriz” dedi.

“Gruptan çıkmak mümkün”

Orta sahada kaliteli isimlerle birlikte oynadığını söyleyen Josef de Souza, “Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Atiba, Pjanic çok kaliteli oyuncular. Topa sahip olma üstünlüğünü onlarla beraber yaşıyorsunuz. Geçen seneden bu yana bir çıkış yakaladı kulüp, bunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar oynadığımız futbolu oynarsak gruptan çıkmak da mümkün olur” diye konuştu. Josef son olarak taraftarla buluşmanın çok özel olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Bu sezon oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak bizim için çok özeldi. Şampiyonlar Ligi özel bir arena. Onlar da bu heyecanı bizimle birlikte yaşayacak ve bizleri destekleyeceklerinden şüphemiz yok” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş