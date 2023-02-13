Josef de Souza, Ömer'in isteği yerine getirdi



Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza'dan geldi. Josef, Hatay Antakya'da enkaz altından 152 saat sonra çıkarılan 9 yaşındaki Ömer'in isteğini yerine getirdi. Hastanede Ömer'i ziyaret eden Josef de Souza, Ömer'in istediği Beşiktaş formasını kendisini vererek ona destek oldu.

Josef de Souza, Ömer'i iyileştikten sonra Vodafone Park'ta maç izlemeye de davet etti.

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