Josef de Souza, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"Antalyaspor Kulübü futbolcusu Amilton da Silva'nın 24.10.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Antalyaspor Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 25.10.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in 26.10.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Beşiktaş Süper Lig müsabakası sonrası medyaya yapmış olduğu"sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya'nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Josef de Souza'nın 26.10.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor teknik sorumlusu Rıza Çalımbay'ın 26.10.2020 tarihinde oynanan Sivasspor - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu"sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Mustafa Demirci'nin 26.10.2020 tarihinde oynanan Sivasspor - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in 24.10.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."