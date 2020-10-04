Josef de Souza tam not aldı

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta ilk defa siyah-beyazlı forma ile tanışan Josef de Souza, performansıyla tam not aldı. Mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya Sergen Yalçın tarafından ön liberoda görev verilerek başlayan Josef, mücadeleyi Welinton'un sakatlığı sonrası stoper bölgesinde tamamladı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş adına sahanın da en iyisiydi. En çok ikili mücadele kazanan Josef, 90 dakika boyunca en çok top kapan, en çok isabetli pas atan ve takımı adına en çok şut çeken ismi oldu.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu, mücadeleye tutuk başlayan Beşiktaş'ta rakip kaleye 43.dakikada ilk şutu yollayan da isimdi.

Güven Mert Ercan