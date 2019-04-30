Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, resmi Twitter hesabı ve Facebook hesabında Çek futbolcu Sural'ın formasının emekliye ayrıldığını bildirdi.

Turuncu-yeşilli Kulübün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkinde kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Erdal Anak

