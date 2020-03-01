Josep Borrell: 'Dışişleri Konseyi'ni olağanüstü bir toplantıya çağırıyorum'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İdlib'deki son durum ve Türkiye'nin sığınmacılara müdahale etmeme kararı üzerine yaşanan gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Borrel açıklamasında, “İdlib ve çevresinde artan çatışmalar, uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle görülmemiş bir insanlık dramı yaşanmakta, bu durum bölge ve çevresini olumsuz etkilemektedir. Avrupa Birliği sahip olduğu imkanlarla bu insani krizi aşmak adına çabalarını ikiye katlamalıdır. Bu nedenle önümüzdeki hafta Dışişleri Konseyi'ni, özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın talebi üzerine, ortaya çıkan durumu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantıya çağırıyorum” dedi. Suriye'yi de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılacak görüşmelere katılmaya çağıran Borrell, “Herkes, özellikle Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler himayesinde acilen siyasi bir sürece katılmalıdır” dedi.

“Göç durumunu yakından takip etmeye devam ediyoruz”

Josep Borrell AB'nin yaşananlarla ilgilendiği mesajını verirken, “Son günlerde kilit aktörlerle temas halindeydim. Derhal bir sorun giderme ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundum, can kaybını kınadım ve krizin sonuçlarını hafifletmek için AB desteği önerdim” ifadelerini kullandı. Borrell, yaşanan insani krize vurgu yaparak, “Barınak, yiyecek ve ilaç sağlamak için, sivil nüfusun çektiği acıyı azaltmak için tüm kaynakları seferber etmeye devam etmeliyiz. AB üye ülkeleri de üzerlerine düşeni yapmaya devam ediyor. En savunmasız kişilerin bulunduğu en uzak bölgeler de dahil olmak üzere insani erişim sağlanmalıdır. Son günlerde tüm temaslarımda bunun altını çizdim” diye konuştu.

Açıklamasında AB-Türkiye Sığınmacı Anlaşması'na da vurgu yapan Borrell, “Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. AB-Türkiye Bildirisi'ne uyulması gerekiyor. AB, gelişmekte olan durumu ele almak için Yunanistan ve Bulgaristan'ı desteklemeye devam etmektedir” dedi.

AB Dışişleri Konseyi acil toplanacak

AB Dışişleri Bakanlarını acilen toplantıya çağırdığını duyuran Borrell, “Önümüzdeki hafta yapılacak olağanüstü Dışişleri Konseyi, en son gelişmelere odaklanma ve ortak çalışmalarımızı tüm cephelerde sürdürme fırsatı olacak. Krizi etkin bir şekilde değerlendirmek ve siyasi bir çözüm yolunu açmaya katkıda bulunmak istiyorsak, ortak girişimlerimizin mümkün olan en yüksek etkiye sahip olmasını sağlamalıyız” dedi.

Mustafa Ulusoy