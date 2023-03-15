Josh Perkins, tekrar Aliağa Petkimspor'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisine büyük katkı yapan 28 yaşındaki ABD'li guardı tekrar kadrosuna kattığını açıkladı. Sezona Polonya'nın Stal Ostrow takımında başlayan Josh Perkins, Polonya ekibi ile yollarını ayırdıve İzmir temsilcisine katıldı. Geçen sene şubat ayında İzmir ekibinde oynayan tecrübeli oyuncu, çıktığı 9 maçta 10.9 sayı, 7.5 asist ve 2.6 ribaund ortalaması ile katkı vermişti.

Hasan İnce

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