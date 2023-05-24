Joshua King, 7. kez gol sevinci yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. 75. dakikada oyuna dahil olan Joshua King, 85. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de 4 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü bulunurken, 1 kez de İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde gol sevinci yaşadı.

İsmail Yasin Akçın



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