Juan Mata: 'Umarım şampiyon oluruz'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın 2 golünü kaydeden Mata, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından yollarına 3 puanla devam ettiklerini aktaran Mata, “Geçen hafta çok önemli bir maç vardı. Bugün de bu şekilde devam ediyor olmamız çok önemliydi. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu kolay olmayacaktır mutlaka çok önemli karşılaşmalarda bulunacağız ama olabildiğince mükemmelliği ararken bir yandan da mütevazı olmaya devam ediyoruz. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Galibiyet gol ile katkı verdiğim için mutluyum”

Takım içinde çok sağlıklı bir ortam olduğuna değinen 34 yaşındaki futbolcu, “Kazandığımız için ben çok memnunum. Aynı zamanda bu galibiyete gol atarak da payım olmasından dolayı. Hepimiz takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada az oynuyorum karşılaştırması yapmıyoruz. Çok sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz takımı önce koyuyoruz” diye konuştu.

“Üçlü çektirmeyi çok istiyordum”

Maç sonu sevincini sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirerek yapması ile ilgili de konuşan Juan Mata, “Çok mutluyum. Çok istiyordum bu kutlamayı yapmayı. Bu sahada ilk gol sevincimi yaptım. Taraftarla birlikte bunu kutladık. Taraftar dışarıda benimle karşılaştığı zaman da çok iyi davranıyor. Saha içinde de çok iyi davranıyor. Bu yüzden çok mutluyum” değerlendirmesini yaptı.

“Kendimi iyi buluyorum”

Kendi formunu iyi bulduğunu söyleyen İspanyol yıldız, “Kendimi iyi buluyorum. Yazı biraz daha uzun geçirdim. Sonrasında iyi antrenmanlar yaptık. Milli aramız oldu o arada da Antalya'da güzel çalışma yaptık. Ben şu anda kendimi iyi buluyor ve olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu performansı göstermeye devam edeceğiz”

Takımdaki birlikteliğin sırrı nedir şeklinde yöneltilen soruya Mata, “Sırrı; oyuncular, hocalar, ekibimiz ve çalışanlarımız. Hep birlikte aynı şekilde bir bütünün parçası olarak hareket ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Hoca olmak da zor bu durumda. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Aynı performansı göstermeye çalışıyoruz. Olabildiğince bu performansı göstermeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

“Umarım şampiyon oluruz”

Mata, kariyerinde daha önce yaşamadığı lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı takımda yaşamak istediğini de dile getirerek, “Umarım şampiyon oluruz. Buradaki ligi kazanmak müzemizdeki birçok kupaya bir tane daha eklemek tabii ki bizim istediğimiz şey. Fakat sezon uzun daha erken konuşmak için. Olabildiğince elimizden geleni yapmaya çalışacağız” açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

Bora Akyol - Yunus Kılıç

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