Juan Mata'nın ilk gol sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 85. dakikasında İspanyol futbolcu Mata takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 34 yaşındaki futbolcu, bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maça 11'de başlayan deneyimli futbolcu 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Juan Mata bu müsabaka ile birlikte 3. resmi karşılaşmasını oynadı.

Oğuzhan Ort

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.