Judoda Avrupa Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlar yolunda ‘puan' kazandıran Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'da başlayacak. 45 ülkeden 149 kadın ve 210 erkek judocunun kayıt yaptırdığı şampiyonada Türkiye ilk gün 5 judocu ile tatamide yer alacak.

Olimpiyatlara puan kazandıran son üç büyük organizasyondan ilki Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı judogilerle mücadele edecek Olimpik milli judocular ve müsabaka günleri şöyle:

16 Nisan Cuma

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz,

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, Salih Yıldız.

17 Nisan Cumartesi

Kadınlar: 70 kiloda Minel Akdeniz,

Erkekler: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç.

18 Nisan Pazar

Kadınlar: +78 kiloda Kayra Sayit,

Erkekler: 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan.