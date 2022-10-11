Julia Kasırgası'nda ölü sayısı 28'e yükseldi

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve kategori 1 seviyesinde Nikaragua'yı vuran Julia Kasırgası, etkisini kaybetmesi beklenirken Pasifik kıyılarında tekrardan güçlenerek Orta Amerika'da şiddetli yağışlara neden oldu. Yaşanan toprak kaymaları ve sel sonucu şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Guatemala'da Afet Önleme Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Alta Verapaz'da 5 kişi evlerinin yıkılması sonucu hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Huehuetenango kentinde arama kurtarma çalışmaları sırasında 1'i asker dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yaklaşık bin 300 kişi sel ve nehirlerin taşması sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nehirlerin taşmasının ve sel baskınlarının artmasının ardından El Salvador'da olağanüstü hal ilan edilerek, 80 barınma merkezinin açıldığı bildirildi. Ülkede eğitime ara verilirken, bir evin yıkılması sonucu göçük altında kalan 5 asker dahil toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Komşu ülke Honduras'ta sel sularına kapılan 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü kaydedildi. Nikaragua'da ise bir kişi ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sağanak nedeniyle bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı Panama, Honduras ve Kosta Rika'da da şiddetli yağışlar olduğu bildirilirken ve tahliyeler devam ediyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.