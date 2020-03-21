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Juventus'ta, Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı

Juventus'ta, Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı
Juventus'ta, Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı

Juventus'ta Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Juventus'ta Arjantinli futbolcu Paulo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Dybala, testin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
Dybala'dan sonra Juventus'ta korona virüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3 oldu. Daha önce de Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri pozitif çıkmıştı.

Efsane futbolcu Paolo Maldini ve oğlunda da korona virüs testi pozitif çıktı!

AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.
 

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