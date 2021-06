K-Pop hayranlarının heyecanla beklediği ‘2021 K-Pop Festivali' gerçekleştirildi

Her yıl K-Pop hayranlarının heyecanla beklediği ‘K-Pop Festivali' bu yıl Kore Kültür Merkezi'nde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İzmir, Mersin, İstanbul gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılımcılarla düzenlenen festivalde 6 takım dans ve 5 takım vokal kategorisinde yarıştı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, bu yılki festivalin korona virüs salgını sonrasında Kore Kültür Merkezi'nde düzenlenen çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirilen hibrit bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, K-Pop Festivali'nin korona virüs yüzünden zor geçen günlerde herkes için eğlenceli geçmesini dilediği belirtti.

Festivalde yarışmacıların performanslarına puan vermek için jüri olarak Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Ana Bilim Dalı Dr. Tunca Arıcan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Selçuk Göldere görev aldı.

Yarışmada jüri tarafından, vokal alanında yarışan yarışmacıların; vokal gücü, telaffuz, sahne hakimiyetine, dans alanında yarışan yarışmacıların ise; koreografi, dans tekniği ve sahne hakimiyetine göre değerlendirme yapıldı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hem vokal hem dans alanında her iki alanda üçüncülük ödülü alanlara 300 dolar, ikincilik ödülü alanlara 500 dolar ve birincilik ödülü olarak da 700 dolar verildi.

Festivalde, dans kategorisinde yarışan yarışmacılar, K-Pop sanatçılarına benzer sahne performansı sergilemek üzere jürinin karşısına çıktı. Cemre Şahin' 2 şarkıyla, Valkyrie ekibi 3 şarkıyla, Asya Çelebi Itzy grubunun ‘Mafia In The Morning' şarkısıyla, I'On Cover Team 3 şarkıyla, Team Wstw ekibi 2 şarkıyla, Rise Up ekibi ise 3 şarkıyla dans kategorisinde performansı sergiledi.

Vokal kategorisinde yarışan yarışmacılar ise hem Korece telaffuzları hem de şarkı söyleme kabiliyetlerini sergilemek üzere jürinin karşısına çıktı. Benan Muş 2NE1 ekibinden Come Back Home şarkısıyla, Berkay Demir Roy Kim'den Only Then şarkısıyla, Perihan Gül Jessi'den Star şarkısıyla, Gülben Dilara Eratalay Lyn'den Love Story şarkısıyla, Melisa Kabil ise Chai'den ‘Oh My Angel' şarkısıyla vokal kategorisinde performans sergiledi.

‘2021 K-Pop Festivali'nde sergilenen performansların ardından zorlu puanlama için kalemi eline alan jüri, kazananları belirledi. Asya Çelebi, dans kategorisinde Itzy grubunun ‘Mafia In The Morning' şarkısı ile sergilediği performans ile 700 Dolarlık birincilik ödülünü kazanırken, vokal kategorisinde aynı ödüle Perihan Gül layık görüldü. Dans kategorisinde 500 Dolarlık ikincilik ödülünü RISE UP ekibi alırken aynı ödülü vokal kategorisinde Gülben Dilara Eratalay kazandı. 300 Dolarlık üçüncülük ödülü ise, I'on Cover Team ekibine verilirken, vokal kategorisinde Berkay Demir aynı ödüle sahip oldu.

Festival kapsamında yapılan yarışmada, dans alanında birinci olmasının yanı sıra 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı popülerlik anketinde en çok oyu alarak özel ödüle de layık görülen 16 yaşındaki Asya Çelebi, “Aslında pek beklemediğim bir sonuçtu. Daha doğrusu başkalarının birinci olacağını düşünüyordum ama birinci olunca gerçekten çok şaşırdım. Bu hakkında emek veren ve burada bulunan herkesi tebrik ediyorum. Herkes birbirinden iyiydi ve çok güzeldi. Bayıldım bütün performanslara. İlk başta şarkıya karar verdim. Daha sonrasında günde en az 1 saat olacak şekilde yaklaşık 1,5 ay çalıştım bu koreografiye. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik - Cem Geçim