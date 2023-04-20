K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu

Güney Kore'de ünlü K-pop Astro'nun 25 yaşındaki solisti Moonbin başkent Seul'deki evinde menajeri tarafından ölü bulundu. Polis, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kendi canına kıymış gibi görünüyor, ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılıyor" dedi. Şirketi Fantiago'dan yapılan açıklamada da, "Beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu" denildi. Açıklamada, Astro'nun tüm üyelerinin Moonbin'in cenaze töreni için perşembe günü Seul'e döneceği belirtildi.

Moonbin, 2016 yılında 18 yaşındayken modellik yapmış, 2020'den bu yana Astro üyesi Sanha ile ikili olarak sahne almaya başlamıştı. Moonbin ve Sanha, çıktıkları dünya turnesinde 8 Nisan'da Bangkok'ta son performanslarını gerçekleştirmişlerdi.

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