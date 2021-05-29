Kaan Ayhan: '3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz'

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen ay-yıldızlılar, pazartesi günü Gine ile karşılaşacak. Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde şampiyona hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da Kaan Ayhan ile kaleci Mert Günok, basın mensuplarının karşısına geçerek soruları cevapladı.

Konuşmasına EURO 2020'nin pandemi dolayısı ile bir yıl ertelenmesini değerlendirerek başlayan Mert Günok, "Pandemi dolayısı ile geç kalınan bir şampiyonluk süreci oldu. Bu ekip kampa ilk geldiğimizde başarılı olacağını hissettirdi. Oyuncular olarak bu sinerjiyi her zaman hissettik. Pandeminin oyuncuları da zaman zaman etkilediği oldu. Kötü dönemleri olan oyuncular oldu. 1 yıl ertelenmesi çok sorun olacağını düşünmüyorum. Kamp çok güzel gidiyor. Herkes bizim için seferber oldu. Başarılı olmamız için herkes her şeyi yapıyor. Gidilen yolda çok kritik maçlar oynadık. Bütün takım arkadaşlarımızın güzel başarıları oldu. Başarılı olacağımızdan emimim" sözlerine yer verdi.

"Kimin oynayacağından çok, iyi performans vermek önemlidir"

A Milli Takım'da kalecilerin forma rekabeti içerisinde olmadığını belirten Mert Günok, "Milli forma altında kimin oynadığı önemli değil. Herkes birbirine destek oluyor. Kimin oynayacağından çok, iyi performans vermek önemlidir. Şu anda kimin oynayacağı hocamızın kararıdır. Kim oynarsa oynasın herkes birbirine destek olur” değerlendirmesini yaptı.

Kaan Ayhan: "İnşallah bu sürecin sonunda Allah bizi utandırmaz"

Milli takımda kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Kaan Ayhan ise "Geçen süre içerisinde takım ve ülke olarak çok çaba gösterdik. Geride uzun bir yol bıraktık. Önümüzde uzun bir yol var. İnşallah bu sürecin sonunda Allah bizi utandırmaz" dedi. Azerbaycan maçında uyguladıkları 3'lü savunma taktiğinin sorulması üzerine Ayhan, "Taktik anlamda zorlanmadık. Ben de eski kulübümden 3'lüye alışığım. Maça iyi başlamadık. Bunun da faydasını göreceğimizi inanıyorum" yanıtını verdi.

"3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz"

Daha önce çalıştığı farklı teknik direktörlerin futbol yaşantısına çok önemli değerler kattığını belirten Kaan Ayhan, "Daha önce öğrendiklerimin burada da katkısı olacağını düşünüyorum. Herkesin katkısı ile Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız. Grupta sadece İtalya değil diğer takımlar da önemli. Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik. Benim düşüncem İtalya biraz daha taktikte tecrübeli bir takım. Biz de son maçlarda güzel mücadele ettik. Bunu tekrarlamak istiyoruz. Diğer maçlar da zor. 3 maçın 3'ünden de galip çıkmak istiyoruz. Son maçlarda özellikle takım arkadaşlarım çok güzel ortalar atıyorlar. Milli takım kariyerime baktığım zaman şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi yetenekten çok bir şanstı. Gollerim ile takıma katkı sağlamak isterim. Golü kimin attığı önemli değil" sözlerine yer verdi.

"Önemli bir adım daha attığımız düşünüyorum"

Azerbaycan maçına kaptan olarak çıkmasını değerlendiren Ayhan, "Çok özel bir duygu oldu. Milli takım formasını terletmek ayrı bir duygu oldu. Kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Kaptanlık bandı Burak abiye ait. Benim için özel bir gündü. Bir önemli adım daha attığımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser

