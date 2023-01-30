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Kaan Ayhan Galatasaray'da

Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü Sassuolo ile anlaşıldığını açıkladı

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü Sassuolo ile anlaşıldığını açıkladı.
Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu 400 bin € bonservis bedeli ile transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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