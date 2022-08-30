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Kabak tarlasında yangın çıktı

Kabak tarlasında yangın çıktı
Kabak tarlasında yangın çıktı

Düzce’de kabak tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kuruluğa sıçramadan söndürülürken, kabaklar küle döndü.

Kabak tarlasında yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın S.'ye ait kabak tarlasında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının bir anda büyüdüğünü gören tarla sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak kuruluğa sıçramadan söndürüldü.

Tarlada ekili olan kabaklar yangın ile küle döndü. Yangın 2 dönümlük tarım arazisinde etkili oldu.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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