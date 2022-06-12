Kabataş Lisesi'nde geleneksel pilav günü etkinliği

Kabataş Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav Şöleni düzenlendi. Okulun bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, Kabataş Erkek Lisesi Okul Müdürü Dr. Muharrem Bayraktar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tekne ile okula gelen öğrenciler okula slogan atarak girdi. Etkinlikte eskiden mezun olan bazı öğrencilere ise plaket verildi.

“Kabataş pilavı bizim bayramımızdır”

Etkinlikte konuşan Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, “Kabataş pilavı bizim bayramımızdır. Ülkemizde her sosyal ekonomik durumdan insan gelir. Kabataşlık düzleminde kucaklaştılar. 2 senedir bu pilavı yapamıyorduk. Bu 2 senedir pilavı yapamadığımız süreçteki en önemli şey pandemiydi. Pandemi bütün dünyayı sarstığı gibi ülkemize büyük zararlar verdi. Çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Türkiye'nin bu kutsal savaşında en büyük mücadeleyi tıp emekçileri vermiştir” dedi.

Kabataş Erkek Lisesi Okul Müdürü Dr. Muharrem Bayraktar ise, “Pilav günü okul yıllarında içimizde kalan ateşi sönmemiş anıların bir devamı yeni bir heyecana dönüşmesidir. Yeni hayat kazandıklarımızı istediğimiz dünyalara geri verme halidir. Birbirimize sırtımızı dayanabileceğimiz bir dünyadır. Tanışmak, sohbet etmek, tartışmak ve eğlenmek için bir vesiledir” şeklinde konuştu.

Emre Baba

