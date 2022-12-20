Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı

Olay, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Kabataş İstasyonu mevkiinde raydan çıkarak direğe çarptı. Tramvayın camlarının paramparça olduğu kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklamasına yer verdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksayınca yolcular raylarda yürüdü.

Tramvay kazasını gören Haydar Karaman, “Tramvay, raydan çıktı. Direkten önce raydan çıktı. Camlar patladı. 4 yaralı var. Genç bir bayan düştü. Bundan dolayı durumu ağır, birisinin ise eli kesik” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız, tramvay kazası sonrasında açıklamalarda bulundu

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olay yerine giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Can kaybının olmaması içimizi ferahlattı. Yaralılar da hafif yaralı. Toplu taşımadaki bu kazaların olmaması için yoğun bir gayret göstermek gerekiyor” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hepimize geçmiş olsun diyorum. Beyoğlu-Kabataş-Fındıklı Durağı'nda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bölgede ve hareket halindeydim. Hızlı bir şekilde ekiplerimizi buraya yönlendirdim. Hafif yaralılar var. 4 yaralının olduğu ifade edildi. Beyoğlu Belediyesi ekiplerimiz; tıbbi yardım, sağlık ve ambulans anlamında hemen olay yerine intikal etti. Şu anda bir can kaybı yok. İBB ekipleri de gerekli teknik çalışmayı şu anda yapıyorlar. Tabii ki üzüntü verici. Can kaybının olmaması içimizi ferahlattı. Yaralılar da hafif yaralı. Toplu taşımadaki bu kazaların olmaması için yoğun bir gayret göstermek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç



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