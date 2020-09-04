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Kabe, gül suyu ve zemzemle yıkandı

Kabe, gül suyu ve zemzemle yıkandı
Kabe, gül suyu ve zemzemle yıkandı

Müslümanların kıblesi Kabe, düzenlenen tören ile her yıl olduğu gibi bu yıl da saf gül suyu ve ud yağı ile karıştırılmış zemzem suyuyla yıkandı.

Kabe, gül suyu ve zemzemle yıkandı - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Müslümanların kıblesi Kabe, düzenlenen törenle saf gül suyu ve ud yağı ile karıştırılmış zemzem suyu ile yıkandı. Korona virüs salgınına yönelik sıkı tedbirler altında düzenlenen tören, Kral Selman bin Abdulaziz'e vekaleten Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz ve beraberindeki üst düzey devlet yetkilileri nezaretinde gerçekleştirildi. Kabe'nin yıkanmasının ardından el-Faysal ve beraberindekiler, Kabe'yi tavaf ettikten sonra iki rekat tavaf namazı kıldı.

Daha önce yılda 2 defa yapılan Kabe'nin gül suyu ve zemzem yıkanması, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî İşleri Genel Başkanlığının geçen sene aldığı kararlara göre Mescid-i Harâm'da devam eden genişleme projeleri nedeniyle yılda 1 defa yapılacak.

Hamad Alnajjar
 

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