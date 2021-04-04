Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke'de bulunan Kabe'nin örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının Ramazan ayı öncesinde başladığı belirtildi.

Başkanlık, çalışmanın 5 gün süreceğini ifade ederek, çalışmaya 14 teknisyenin katılacağını belirtti. Teknisyenlere kalite kontrol, sağlık uzmanı ve iş sağlığı güvenliği biriminin eşlik edeceği açıklandı.

Başkanlık, çalışmanın Covid-19'un yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

Muhammed Rabah