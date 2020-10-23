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Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'de Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Mekke'de Mescid-i Haram'da korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 ay durdurulan cemaatle namazın 5 gün önce kılınmasına izin verilmişti. Bugün ise Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak namazını eda etti. Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da yaklaşık 40 bin kişinin 7 ay sonra kılınan ilk cuma namazına katıldığı belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini de kademeli olarak başlatmıştı. İlk umre ziyaretleri 4 Ekim'de başlamıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabilecek.

Hamad Alnajjar
 

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