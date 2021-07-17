Kabe'de Hacı adaylarının ilk tavafı başladı

Suudi Arabistan'da bu yıl da Hac ibadeti korona virüs önlemleri altında yapılmaya başlandı. Hacı adayları sosyal mesafe uyarak Kabe'de ilk tavafını yaptı.

Virüse karşı aşılanan ve Suudi Arabistan'da ikamet eden Hacı adayları sıkı önlemler altında Hac ibadetini gerçekleştiriyor. 2019'da 2.5 milyon Müslüman'a Hac organizasyonuna katılırken, bu sene Hac ibadeti yalnızca 60 bin kişiyle sınırlandırıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Mekke'de çok sayıda kontrol noktası kurulduğunu açıklarken, virüsün yayılmaması için lojistik ve tıbbi hazırlıkların en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sağlık tesisleri de kurulurken, kutsal alanların sterilize edilmesi amacıyla personel görevlendirildi.

Hac ve Umre Bakanlığı, daha Covid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

Öte yandan, bu sene aşı şartı uygulanırken, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan yönetimi tüm hacı adaylarının Mekke'ye girmeden önce korona testi yaptırmasını istemişti.

Yetkililer, geçtiğimiz yıl Hacı adaylarının sayısını da 10 bin kişiye sınırlandırmıştı.

Hacı adaylarının yüzde 70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşmuş, yine yurt dışından Hacı adayı kabul edilmemişti.

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