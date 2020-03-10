Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Suudi Arabistan'da etkisini sürdürürken, önleyici tedbirler kapsamında Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Sterilizasyon çalışmalarına Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys de katıldı. Virüsün yayılmaması için Kabe, Rüknü Yemani, Kara Taş ve Makamın sterilizasyonu yapıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurulmuştu.

Hamad Alnajjar

