Kabe'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan Müslümanlar, sabah erken saatlerde Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlamaya geldi. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mina'ya gelen hacı adaylarına taşlamada sterilize edilmiş taşlar dağıtıldı. Dün akşam saatlerine kadar kaldıkları Arafat Dağı'ndan güneş batımından sonra Müzdelife'ye inen Müslümanlar, tüm geceyi Müzdelife'de geçirdi. Kabe'de bu sabah Şeyh Abdullah el Juhani tarafından kıldırılan Kurban Bayramı namazına korona virüs nedeniyle çok az sayıda kişi katıldı. Juhani okuduğu bayram hutbesinde, korona virüsten korunmak için tüm Müslümanlara dua etti. Juhani, "Dünyada korona salgınının yayılmasıyla hacıların güvenliğini ve sağlığını korumak için hac bu yıl sınırlı şekilde yapıldı ve bu İslam hukukunun amaçlarından biridir" dedi.

Hamad Alnajjar