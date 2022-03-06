İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kabe'de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı

Kabe'de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı
Kabe'de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

Kabe’de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı - Tıkla İzle

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı.

Karar, ülkede dün Covid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram'da Müslümanlar Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Muhammed Rabah
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.