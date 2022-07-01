Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yılın ardından yurt dışından hacı adaylarını kabul etmesiyle kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, büyük bir hasretle Kabe-i Muazzama'ya koşuyor. Beytullah'a girişler bu yıl pandemi tedbirleri sebebiyle yeniden düzenlendi.

Buna göre zemin kata sadece umre tavafını yapmaya gelen ihramlı hacı adayları alınıyor. Hacı adayları salgın tedbirleri nedeniyle cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına artık yüz süremiyor. Hacer'ül Esved'i öpüp, yüz sürme hasreti ile mukaddes topraklara gelen Müslümanlar, selamlama (istilam) noktasından dakikalarca mübarek taşı seyrediyor. Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle özel gümüş muhafazalı cennet taşına yüz süremeyen Müslümanlar, 2 metre uzaktan cennet kokusunu almaya çalışıyor.

Hacı adaylarının metaf alanında (Kabe'nin etrafında tavaf etmek için tahsis edilen yer, zemin) beklemelerine ise izin verilmiyor. Görevliler tavaf edenlere, engel teşkil ettiği gerekçesiyle bekleyenlere müdahale ediyor. Kabe'nin içinden sayılan ve hacı adaylarının mutlaka namaz kılmak istedikleri Hicri İsmail ya da hatim adı verilen alan da bariyerler nedeniyle yasak dahilinde kaldı.

Bu yıl Mekke'de 1 milyon hacı adayı bulunuyor

Öte yandan, 2010 yılında 4,5 milyon hacı adayının geldiği Mekke-i Mükerreme'de şu anda 1 milyon hacı adayı bulunuyor. Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'de pandeminin zirve yaptığı dönemde hacı sayısı yalnızca Suudi Arabistan içinden bin kişiyle sınırlandırılmıştı. 2019'da 1 milyon 900 bini yurt dışından gelen yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hac ibadetini yaparken, yaklaşık 3 milyon 200 bin kişinin hac ibadetini gerçekleştirdiği 2012 yılı ise son 10 yılda en fazla yerli ve yabancı hacı adayının ibadet ettiği dönem olmuştu. 2015 yılında, 1 milyon 952 bin 817, 2016'da 1 milyon 862 bin 909, 2017'de 2 milyon 352 bin 122, 2018'de 2 milyon 371 bin 675 ve 2021'de pandemi nedeniyle Suudi Arabistan içinden 60 bin kişi hac ibadetini yerine getirmişti.

İrfan Altıkardeş - Süleyman Aydın



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