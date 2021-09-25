Kabil Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Afganistan'ın ilk ve tek hayvanat bahçesi olan Kabil Hayvanat Bahçesi tesis edildiği 1967 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Ülkede bir süredir etkili olan siyasi değişimle günlük hayata dönen Afgan halkı, hayvanat bahçesini sık sık ziyaret ediyor. Yetkililer, cuma günleri hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin sayısının arttığını ifade ediyor. Yaklaşık 600 vahşi, yırtıcı ve evcil hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesini gezen çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. 50 personelin çalıştığı hayvanat bahçesinde hayvanların sağlık ve bakımından sorumlu olan 2 de veteriner görev yapıyor. Hayvanların gıda ile bakım masraflarının tamamını Kabil Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yetkililer, yalnızca bilet satışından gelir elde edildiğini ifade ediyor.



Abdul Haq Saljuq



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