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Kabil'de bir eve roket isabet etti: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Kabil'de bir eve roket isabet etti: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
Kabil'de bir eve roket isabet etti: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve roket isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kabil'de bir eve roket isabet etti: 1 çocuk öldü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın batısında yerleşim bölgesindeki bir eve roket isabet etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası roketin isabet ettiği evden dumanlar yükselirken, saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havalimanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini söylemişti.

Hamad Alnajjar
 

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