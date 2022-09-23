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Kabil'de camide patlama

Kabil'de camide patlama
Kabil'de camide patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil’de bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı patlama meydana geldi.

Kabil'de camide patlama - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan yerde bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı sonrası patlama meydana geldi. Görgü tanıklarına göre patlama, onlarca kişinin camiden çıktığı sırada yaşandı. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, ölü ve yaralılar olabileceğinden endişe ediliyor.

Resmi makamlardan ise henüz patlamaya dair açıklama yapılmadı.

Sultan Faizy

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