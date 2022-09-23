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Kabil'de camide patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Kabil'de camide patlama: 4 ölü, 10 yaralı
Kabil'de camide patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil’de bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kabil'de camide patlama - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan yerde bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı sonrası meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden 4, yaralanan 10 kişinin hastaneye getirildiği duyuruldu. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, patlamanın cuma namazından sonra camiden ayrılanlara yönelik saldırı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise polis ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sultan Faizy

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