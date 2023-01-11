Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 4 sularında Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde maalesef can kaybıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmıştır ve olayın detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sultan Faizy



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