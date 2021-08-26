Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda ard arda patlamalar!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralıların sayısının ise 140'a yükseldi.

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 60 kişi hayatını kaybetmiş, 140 kişi de yaralanmıştı. Patlamalar tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve kapıya yakın bir mesafede bulanan Baron Hotel yakınlarında yaşanmıştı. Çifte saldırının ardından Kabil'de 3'üncü bir patlama sesi duyulduğu rapor edilmişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, geç saatlerde ABD ordusunun kontrollü şekilde mühimmat imha ettiğini ve bu sırada Kabil'de büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Saldırıları DEAŞ üstlendi

Kabil'de düzenlenen bombalı saldırı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD saldırıların devam etmesini bekliyor

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı aktarılmıştı. Hayatını kaybedenlerin 11'inin deniz piyadesi olduğunu 1'nin ise donanma doktoru olduğu belirtilmişti.

MSB: 'Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur”

Kabil Cerrahi Merkezi: 60 yaralı hastaneye götürüldü

Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

Pentagon'dan Kabil'deki patlamaya ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, “Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de veya yakınında en az bir patlama daha doğrulayabiliriz” dedi.