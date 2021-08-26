Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda patlama

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamayı doğruladı.

ABD'li yetkililer, patlamanın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı mevkiinde meydana geldiğini ve intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamada ilk belirlemelere göre 3 ABD askerinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur”

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.