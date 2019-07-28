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Kabil'de patlama: 2 ölü, 25 yaralı

Kabil'de patlama: 2 ölü, 25 yaralı
Kabil'de patlama: 2 ölü, 25 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanının yakın arkadaşı Emrullah Salih’e yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih'e düzenlenen bombalı saldırıda zayiatın yükseldiğini açıkladı. Sözcü Rahimi, saldırıda önce bomba yüklü aracın patlatıldığını ardından da etrafa ateş açtığını kaydetti. Rahimi, saldırganların sonrasında 'Yeşil Akımı Partisi'nin bürosuna girdiğini de ifade etti. Sözcü Rahimi, büroya düzenlenen saldırıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Salih'in şarapnel parçasıyla yaralandığını duyurdu. Rahimi saldırıda ölü sayısının 2'ye, yaralı sayısının ise 25'e yükseldiğini kaydetti. 

Saldırıdan sonra açıklama yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Kardeşim, Afganistan halkının gerçek evladı ve seçim ekibimdeki ilk yardımcı adayım, Emrullah Salih, vatan hainlerinin tesise düzenlediği saldırıdan sağ salim kurtuldu. Saldırının başarısız olması nedeniyle rahatladık ve her şeye gücü yetene şükrettik” açıklamasında bulundu. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.  


 

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