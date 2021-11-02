Kabil'deki çifte patlamanın bilançosu netleşiyor: 15 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri hastane yakınında yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen çifte patlamanın bilançosu netleşiyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, terör örgütü DEAŞ'a mensup silahlı bir grup patlamanın ardından hastaneye girerek Taliban güvenlik yetkilileri ile çatıştı. Adı açıklanmayan bir Taliban güvenlik yetkilisi, çifte patlama ve patlamanın ardından çıkan çatışmada toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Taliban hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Saeed Khosty, Kabil'in merkezindeki askeri hastanenin yakınında çifte patlama meydana geldiğini doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini belirtti.

Görgü tanıkları, büyük bir patlamanın ardından silah sesi duyulduğunu belirterek, yaklaşık 10 dakika sonra daha büyük 2. bir patlama sesi duyulduğunu söyledi. Görgü tanıkları ayrıca, bölgenin üzerinde en az 2 helikopterin uçtuğunu kaydetti. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kapladı. Öte yandan, patlamanın nedeni ve can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.