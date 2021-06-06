Kabine Perşembe günü toplanıyor

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle öne çekildi.

Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Bu durumda kabine, 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak.

Toplantının en önemli gündem maddesi korona virüs salgınıyla mücadele

Toplantıda, kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.