Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Gündemde asgari ücrete olası ek zam, memur ve emeklinin temmuz ayı maaş iyileştirmeleri olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı da bugün belli olacak.

Kabine Beştepe'de toplandı

Merakla beklenen soruların cevapları için gözler kabine toplantısında...Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Asgari ücret düzenlemesi ve temmuz enflasyon farkı masada

Asgari ücrete olası ek artış toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Zam kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek.

Temmuz'da kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı da kabine'nin gündeminde.5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşlarındaki iyileştirme için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

NATO lideleri zirvesi

Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.