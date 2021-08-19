Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...



- "Orman yangınları küresel bir sorun haline dönüşmüştür. 2021'de 54 farklı ilimizde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektarlık alanı etkilemiştir. Tarihimizin en büyük yangınlarında zarar gören alanların 82 bin hektarı Antalya'da, 62 bin hektarı Muğla'dadır. Yangınlara 18 uçak, 68 helikopter, 9 İHA, binin üzerinde arazöz, 680 iş makinesi, 6 binden fazla personel ve binlerce gönüllüyle müdahale edilmiştir.Yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4 bin 505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur."



-"Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır."



- "(Sel felaketi) Bozkurt ilçemizde bu afette birkaç günde 453 kilogram gibi bir seviyeye çıkmıştır. Ülkemizin hemen her şehrinde olduğu gibi buralarda da imardan ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır. Tüm kurumlarımız harekete geçmiştir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir."



- "Yerli aşıda yıl sonuna kadar yaygın kullanıma geçmeyi umut ediyoruz."



- "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerin haftada en az 2 PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz."



- " Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."



- "Düzensiz göçmenlerin kontrollü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlıyoruz."