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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıdan satır başları;

"Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir."

"Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsa projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz."

"85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."

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