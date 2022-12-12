Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kumluca ve Finike'deki sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürmektedir.

Bu hafta da yurt içinde ve yurt dışında programlarla ülkemize eser kazandırmayı, milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Samsun'dan Erzurum'a milli mücadele adımlarının her biri bizim için geçmişten geleceğe bir muhasebe meselesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılı sevincini yaşamak öyle sadece lafla, sözle olmaz. Bizim için 100. yıl demek istiklalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir.Büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı başlığı altında 2023'ten başlayarak önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz.

Sürekli aynı şeyleri yaparak her seferinde farklı şeyler bulmak siyasete bakış tarzı olamaz. Yokluk ve yoksulluk içinde kurduğumuz Cumhuriyetin meşrutiyet kaygısı ve kendi ayakları üzerinde durma endişesi kalmamıştır. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları geride bırakmalıyız. Bu mücadeleyi 85 milyon hep birlikte yöneterek tüm dostlarımıza tüm insanlıkla el ele vererek başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Hayal ettiğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için milli iradeyi herkesin kabul etmesi ve buna uygun davranması gerekmektedir. Bugün de ülkemizin üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist güçlere karşı aynı mücadeleyi tek vücut vermeliyiz. Hala irade gücü yerine emperyalistlere bel bağlamak tarihten ders almamak demektir. Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımızı güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz.

"HAYIR VE HİZMETLE YARIŞARAK TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA ETMELİYİZ"

Demokrasimizi de kalkınmamızı da yerli ve milli anlayışla ilerletmemiz gerekiyor. Başörtüsü teklifi ülkemizin sorunlarını milli irade gücüyle çözme kararlılığının son örneğidir. Böylece Türkiye vesayet döneminin en alıcı tartışma konusunu gündeminden çıkartarak daha... Bir diğer husus milli meselelerde mutlaka birlik beraberlik içinde hareket etmeyi başarabilmemizdir. Bu milletin başka devleti, vatanı yoktur. 85 milyonun her birini kucaklayan, her birinin hayallerini umutlarını ifade eden değerlerdir. Farklılıklarımızın, hırslarımızın hiçbirini bu değerlerin üzerine çıkartmamalıyız. Bu değerler etrafında hayır ve hizmetle yarışarak Türkiye Yüzyılını inşa etmeliyiz.

Ülkemizle ilgili değerlendirmeleri yaparken elbette küresel krizlerin önümüze çıkarttığı fırsatları göz ardı etmiyoruz. Doğru tespitler ve doğru hamlelerle yürümemiz gerekiyor. Biz Türkiye'yi bu genel gidişten ayrıştıracak çalışmalara ağırlık verdik. Kurduğumuz altyapının hayati önemi yaşanan her krizde daha iyi anlaşılıyor. Bu kriz elbette ciddi bedeller ödememize sebep oldu.

Terör örgütleriyle mücadelemizi kaynağında yok ederek bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Son dönemde saldırılarını yeniden hareketlenmeye çalışan örgütün nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Bu çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

"KISA VADELİ ENDİŞELERİNİZLE ÜLKENİZE ZARAR VERECEK HER ŞEYDEN UZAK DURUN"

Bir diğer sorun malum enflasyon ve hayat pahalılığı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin biraz daha vakit alacağa benziyor. Tüm bu tablo içinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümeye dayanan ekonomi programını sürdürmesidir. Bugün açıklanan istihdam rakamları büyümeyi göstermektedir. Buradan hem vatandaşlarımıza, üreticilerimize, perakendecilerimize seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişelerinizle ülkenize zarar verecek her şeyden uzak durun.

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde +40'lı ortama ineceği gerçekken hala etiketlerin başka fiyatlarla belirlenmesi doğru değildir. Yılbaşında bu çerçeve hareketlenmeyi yakından izleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda \%20 seviyesine 2024'te tek haneye indireceğiz. Aksi takdirde hareket edenleri ülkemiz olarak cevabı verilecektir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz hiç kimsenin işine, gücüne, kazancına karına karşı değiliz. Karşı olduğumuz tek şey. Akıl ve vicdan sınırlarının dışına çıkan eylemlerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcıyı teşvik etmeye, üretimcinin ve ihracatçının yanında yer almaya tabi ki devam edeceğiz.

Yeter ki ülkenin çıkarına, hükümetin programına, vatandaşın hakkına göz dikilmesin. Diğer tüm sıkıntıların üstesinden gelecek imkana, dirayete birikime hamd olsun sahibiz.

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