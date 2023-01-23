Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

14 MAYIS PAZAR TARİHİNİN EN UYGUN TARİH OLDUĞUNU GÖRDÜK

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Mübarek 3 ayların sorgulama, yenilenme fırsatı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan-ı şerife yaklaştığımız 3 aylarda, kadir gecelerini şimdiden tebrik ediyorum. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin normal tarihi 18 Haziran'dı. Ancak bu tarihi güncelleme ihtiyacı duyduk. Bu anlayışla yaptığımız çalışmalarda 14 Mayıs Pazar tarihinin en uygun tarih olduğunu gördük. Meclisimiz gereken çoğunluğu sağlamazsa, Cumhurbaşkanı olarak biz süreci başlatacağız.

Güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır. Bu seçim dönemini milletimiz yeni bir fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemizi dünyanın müreffeh ülkeler seviyesine çıkmasını hedefliyoruz.

Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin krizlerle sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin güçlü duruşunu kabul etmek istemeyenler olacaktır. Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir. Ancak biz istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Geçmişte krizler içinde boğulan Türkiye'den, krizleri fırsata çeviren bir Türkiye haline getirdik. Siyasetimiz, geçmişle kıyas edilmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Ekonomimiz, küresel operasyonlara rağmen, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Hamd olsun, potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelecek imkanlara sahiptir.

Geçtiğimiz pazartesi günü merhum Şule Yüksel Şenler hanımefendi adına kurulan vakfın hizmet binasını açtık. Aynı gün Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yaptık. Salı günü İran Dışişleri Bakanını konuk ettik. Çarşamba günü grup toplantımızda savunma sanayimize olan saldırıları değerlendirdik.

Cuma günü Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptık.Cumartesi günü Bursa'da verimli bir gün geçirdik. Emniyetten resmi rakamı istedim. Katılanların sayısı 120 bini bulduğunu söylediler. Ardından gençlerle coşku dolu bir akşam geçtik. Pazar günü İstanbul'da Kağıthane'den İstanbul Havalimanını ulaşımı konforlu bir hale getirecek bir projenin açılışına katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. 'Bunun kaptanı yok mu?' diye soruyor, bilmiyor ki biz şu ana kadar 10 tane kaptansız metro yaptık.

Bizim fiillerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Boğazın altından metro geçeceğini kim hayal ediyordu? Bunu biz başardık. Sizin geçmişimizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? Biz Yavuz Sultan, Osman Gazi Köprülerimizi yaptık. 18 Mart Çanakkale Köprüsü bir finaldir. Biz Gelibolu'da yeri geliyor 24 saat bekliyorduk. Şimdi köprüden 6 dakikada geçiyorsun. Biz AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak bunu başardık. Bunlar belki o köprülerden de geçmiyordur.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı 34 km uzunluğa sahip. İstanbul'umuza yakışan bir eser. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşıyorsunuz. Bu metronun İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edeceğiz. Bu görüşmelerin en önemli yanı gençlerimizle yaptığımız görüşmeler.

İSVEÇ'TEKİ ALÇAK EYLEM

İsveç'in NATO üyeliği başvuru ile başlayan ve mukaddes kitabımızı yakılmasına varan hususlar... Bireyin hak ve özgürlüklerin sınırı diğer bireyin hak ve özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem, Müslümanlara yapılmış bir hakarettir. Haçlı saldırılarından beri İslam ile Türk kavramının bir tutulduğunu biliyoruz. Bu eylem asırlardır bir arpa boyu yol alınmadığının göstergesidir. Senin güvenlik güçlerinin korumasının altında, bu alçaklığı namussuzluğu yapacak. NATO'ya başvuru konusunda artık bizden bir hayır bekleyecek olmasınlar. Terör örgütlerini sokaklarınızda cirit attıracaksınız, sonra bizden destek bekleyeceksiniz. NATO konusunda bizden bir destek beklemeyin.

"SADECE BU AY 3BİN 500 HANEYE 740 MİLYON LİRA ELEKTRİK TÜKETİM DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK"

En büyük sıkıntımız olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdük. İnşallah yüzde 50, yüzde 40'lara indiğini de göreceğiz. 2023'ten ümitli olmak için sebebimiz çoktur. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için her kesime destek paketi sunduk. Sadece bu ay 3 bin 500 haneye 740 milyon lira elektrik tüketim destek ödemesi yaptık. Ücretli çalışanlarımıza, işverenlerin yapacağı gıda yardımlarını vergiden muaf tuttuk. Asgari ücreti 8 bin 507 liraya, en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya çıkardık. Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe KDV indirimine gittik.

KAMUYA BORÇALARIN CEZALARI KALKIYOR

EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz. Kullanılan kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar kurduk. Vergi, gümrük, SGK, belediye, il özel idareleri gibi kamu alacaklarını düzenleyecek bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz, düzenleme ile borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Artık üniversite okuyan gençlerimiz ne kadar kredi aldıysa o kadar geri ödeyecekler. Endeks borçlarının da taksitle ödemesi kolaylığını getiriyoruz. 31 aralık 2022 tarihinden önce kamuya olan ve 2 bin TL'yi geçmeyen vergi borçlarından vazgeçiyoruz.

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