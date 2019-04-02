Kabine ve partide revizyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni hükûmet sistemine geçilmesi ile genel başkanlık koltuğuna oturduğu AK Parti'de son iki yıldır yaşanan değişim, seçim sonuçlarının netleşmesi ile birlikte devam edecek. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra teşkilatlar, belediye başkanları ve parti yönetiminde ‘metal yorgunluğu' gerekçesiyle büyük bir yenilenmeye imza atmıştı. Yerel seçim kampanyası sırasında da özellikle son iki haftada yaptığı konuşmalarda partide yeni bir değişime gidileceğinin sinyalini veren Erdoğan, Düzce'deki miting konuşmasında “İnsanın olduğu her yerde hata da vardır, eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan bunları düzeltme iradesidir. Biz, bu kararlılığa sahip olduğumuzu söylüyoruz. Hazırlarsanız, 16 Nisan halk oylamasının ardından partimizin genel başkanlığına yeniden geldiğimizde bu amaçla teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde epey bir çalışma yürütmüştük. Seçim kampanyası sürecinde gördüğüm kadarıyla bu çalışmayı, önümüzdeki dönemde de devam ettirmemiz gerekiyor” demişti.

SİNYALİ ÖNCEDEN VERMİŞTİ

Seçim sonuçlarına yönelik ilk kapsamlı değerlendirmesini geleneksel hale gelen balkon konuşmasında yapan Erdoğan'ın, “Eksikliklerimiz varsa, bunları düzeltmek, boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz” sözleri kulislerde parti, kabine ve bürokraside değişimin işareti olarak yorumlandı. “Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak da dâhil, gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diyen Erdoğan'ın, seçim kampanyası boyunca teşkilatların performansını izlemeye aldığı, özellikle vatandaşa karşı hata yapanları, çalışmayanları, parti içi çekişmelere neden olanlarla ilgili değişime gideceği belirtiliyor. Erdoğan'ın gerekirse kabinede ve bürokraside de bazı değişiklikler yapacağı konuşuluyor. Bu değişimin işaretinin ise yine Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki, “Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız” sözleri ile verildiği değerlendirmesi yapılıyor.

‘FABRİKA AYARLARI' TARTIŞMASI

AK Parti içinde 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri, partinin ‘fabrika ayarlarına' dönmesi üzerinde tartışmalar sürüyor. AK Parti ‘de bu seçimlerden sonra birçok kez parti yönetimi ve teşkilatlarda değişim yapılsa da, 2001 yılındaki kuruluş felsefesinden uzaklaştığına yönelik görüşler gündeme getiriliyor. Önümüzdeki süreçte, AK Parti'nin ‘Fabrika ayarlarına dönmesi' konusunda ciddi çalışmalar yapılacağı ifade ediliyor.

Yücel Kayaoğlu