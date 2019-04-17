Kabinenin gündemi 31 Mart ve ABD

Seçimlerin ardından parti kurmaylarıyla bir araya gelerek sonuçlar üzerinde genel bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta da kabineyi toplayacak. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ilk defa yapılacak toplantıda yerel seçim sonuçları, ekonomi, ABD ile ilişkiler, S-400, F-35 konuları, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek toplantıda, seçim sonuçları üzerinden genel bir değerlendirme yapılacak ve İstanbul'la ilgili son durum ayrıntılarıyla görüşülecek.

DETAYLAR ANLATILACAK

Toplantının ikinci gündem maddesi ise ABD ile ilişkiler olacak. Önceki gün ABD'ye giden Hazine Bakanı Berat Albayrak ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 ve F-35 konuları başta olmak üzere temaslarını kabineye anlatacak. Bakan Albayrak'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin detayları konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE MASADA OLACAK

Toplantıda son ekonomik gelişmeler de görüşülecek. Türkiye'ye yönelik bir süredir devam ettirilen ekonomik saldırılara karşı alınan ve alınacak önlemler ile Bakan Albayrak'ın açıklamış olduğu Ekonomi Reform Paketinin toplantıda ayrıntılarının ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda atılacak adımlar da planlanacak. Ayrıca, bakanlar, ikinci yüz günlük eylem planı kapsamında kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları son çalışmalar hakkında bilgi verecek.

OPERASYONLAR KONUŞULACAK

Terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeler toplantının bir diğer başlığı olacak. Fırat'ın doğusundaki terör varlıklarına yönelik yapılması muhtemel operasyonla ilgili hazırlıklar değerlendirilecek.

Türkiye Gazetesi