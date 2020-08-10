Kabinenin gündemi İstanbul Sözleşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Külliye'deki toplantının öncelikli başlıkları ise İstanbul Sözleşmesi ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama olacak.

Kabine toplantısında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de İstanbul Sözleşmesi'nden ‘çıkılırsa ne olur, ne gibi yasal boşluklar oluşur ve konuyla ilgili hangi yasa çalışmalarının yapılması gerekir' başlıkları altında bir sunum yapması planlanıyor.

Yine, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden binin üzerine çıkmasıyla ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da konuşulacak.

Toplantıda, son günlerde ekonomide meydana gelen dalgalanmalarla ilgili gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Ayrıca, okulların açılmasına sayılı günler kala alınacak tedbirler de masaya yatırılacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okulların açılması durumunda nasıl tedbirlerin alınacağına dair yaptıkları çalışmalarla ilgili kabine üyelerini bilgilendireceği aktarılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Trablus'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, temaslarıyla ilgili kabine üyelerine bir sunum yapacağı ifade ediliyor. Toplantıda, Yunanistan ve Mısır arasındaki deniz anlaşmasının hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlâl ettiğine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

​Türkiye Gazetesi