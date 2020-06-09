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Kabinenin gündemi sokak yasakları

Kabinenin gündemi sokak yasakları
Kabinenin gündemi sokak yasakları

Koronavirüs salgınından bu yana dokuz defa telekonferans yöntemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ilk defa yüz yüze gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, maske takılarak ve fiziki mesafe kurallarına uyularak yapılacak toplantının gündeminde yeni kontrollü hayat tedbirleri ve sokak yasakları olacak. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altında uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının ne kadar devam edeceği, devam etmesi durumunda izinli gün sayısının artırılması konusu masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son vaka sonuçlarını ve 11 Mart'tan bu yana gelinen noktayı kabine üyelerine anlatacak. Bakan Koca, aşı ve ilaç çalışmaları hakkında da son gelişmeleri paylaşacak. Yeniden açılan lokanta, restoran, spor salonları, pastane, çay bahçeleri gibi alanlardaki son durum ve koronavirüs tedbirlerine ne kadar uyulduğu toplantıda değerlendirilecek. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

​Türkiye Gazetesi

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